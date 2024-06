A possibilidade de fechamento dos portões de acesso ao Parque do Povo na edição de 2024 se concretizou na noite deste sábado, 8, com atrações de popiseiro com Felipe Amorim, forró eletrônico de Vicente Nery e o forró pop de Nattan. Todos reunidos em um sábado, tradicionalmente o dia da semana de maior público no Parque do Povo. Momentaneamente as forças de segurança optaram pelo fechamento de alguns portões.

Antes das 22h, filas se formaram em alguns dos principais portões, incluindo o do Parque Evaldo Cruz e da lateral do Teatro Rosil Cavalcante. O trânsito precisou ser disciplinado pelos agentes da STTP, que redirecionaram trajetos e isolaram trechos para melhorar o fluxo. A Guarda Civil e a Polícia Militar estiveram atuando nas entradas da festa.

Ainda durante as primeiras atrações da noite foi superado o número de 65 mil pessoas na área de shows do Parque do Povo, cuja capacidade máxima é de 73.500. A área ampliada, mas limitada, teve sua primeira lotação em uma noite disputada pelo público para conferir as atrações da festa. Na medida em que acontece uma saída de público, entradas são liberadas.