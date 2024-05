Na noite desta quarta-feira, 29, o senador Efraim Filho (União Brasil) marcou presença na abertura do Maior São João do Mundo, em Campina Grande.

Em uma coletiva de imprensa realizada durante o evento, Efraim enfatizou que a cidade é prioridade nacional para o partido, devido ao seu papel como formadora de opinião e polo de desenvolvimento.

“Aquilo que se diz e se faz em Campina Grande ecoa muito além de suas fronteiras”, afirmou o senador.

Efraim também elogiou a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, mencionando que o prefeito atingiu seu melhor momento administrativo com a entrega do Parque Evaldo Cruz e a abertura do São João.

O senador finalizou a entrevista fazendo um balanço positivo do evento. Confira:

*Vídeo: ParaibaOnline

