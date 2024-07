São João de Campina: despedida com um rastro de recordes

No domingo (30), Campina Grande celebrou o encerramento do Maior São João do Mundo, edição que marcou os 160 anos da cidade.

O evento foi marcado por um espetáculo de drones e queima de fogos de artifício, além das apresentações de Manim Vaqueiro, Japãozin, Simone Mendes e Mari Fernandez.

Manim Vaqueiro abriu a noite com seu estilo característico de “Forró e Desmantelo”, música que conquistou a marca de 60 milhões de streamings. Segundo Manim, ver o público presente cantando suas músicas com tanta energia foi muito gratificante.

Em seguida, Japãozin, natural de Campina Grande, subiu ao palco e foi recebido com grande entusiasmo. Sua apresentação foi um dos pontos altos da noite, com o público cantando e dançando ao som dos seus maiores sucessos, “Carinha de Neném” e “Pião de Vida Louca”.

Em reconhecimento à sua contribuição e ao impacto da sua performance, Japãozin foi homenageado com uma medalha pela equipe do Maior São João do Mundo, destacando sua importância para a cultura local.

Um momento memorável da noite foi o espetáculo de fogos de artifício sincronizado com a canção “Olha pro céu meu amor”, criando um momento marcante em que milhares de vozes se uniram para cantar e celebrar a noite de despedida.

Logo após, veio uma das atrações mais aguardadas: Simone Mendes. Com um figurino todo no couro, inspirado no cangaço, a cantora trouxe um repertório super diversificado, com músicas que se tornaram sucesso na sua voz, como “Dois Tristes”, “Erro Gostoso” e “Dois fugitivos”, e também aquelas que marcaram gerações e não saem da boca do povo, como “São Amores” e “Loka”.

Na madrugada de segunda-feira, (01), um show de 200 drones formou no céu diversos símbolos juninos e frases em comemoração ao evento.

Encerrando a noite, Mari Fernandes trouxe muita emoção ao palco. Antes de sua apresentação, ela expressou seu carinho pelo Maior São João do Mundo. “Eu não escondo que Campina Grande é muito especial para mim, a emoção que senti nos palcos daqui, desde a primeira vez em 2022, foi algo que não senti em palco nenhum”.

Ela ainda complementou sobre a importância de fazer o encerramento do São João no Parque do Povo.

“Eu amo encerrar os shows aqui, em Campina Grande, sinto que deu tudo certo e que eu cumpri o meu papel no São João, é a minha recompensa.”

Mari trouxe pela primeira vez a Campina Grande, seu evento “Mari sem fim”, que deixou a energia da multidão lá no alto durante a noite de encerramento do São João de 2024.

Recorde de público

Com um público recorde de 2,93 milhões de pessoas (segundo a organização), um aumento de 17,2% em relação ao ano anterior, o evento foi um sucesso. Segundo pesquisa realizada pela Datavox, 98,8% do público avaliou O Maior São João do Mundo 2024 como bom ou ótimo. Em relação à grade de apresentações, 95,4% dos presentes consideraram-na excelente. A edição deste ano recebeu uma nota geral de 9,3 nesta pesquisa.

O prefeito Bruno Cunha Lima expressou sua gratidão por essa edição histórica. “O que eu posso dizer é que o coração é só gratidão, a cada artista, a cada sanfoneiro, a cada pessoa que trabalhou aqui no Parque do Povo, ao longo desses 33 dias, e ajudaram a fazer a edição deste ano a maior edição de todos os tempos”, declarou emocionado.

Além da significativa quantidade de pessoas que fizeram parte do Maior São João do Mundo, aspectos como segurança e saúde também foram destaque positivo. Segundo o Superintendente Regional da Segunda REISP, Paulo Rabilo, a segurança no Parque do Povo, teve uma resposta bastante positiva, quando comparada aos anos anteriores.

“Tiveram noites e shows mais movimentados, mas o balanço geral da segurança pública foi bastante positivo. Proporcionamos para o público um trabalho integrado e unificado, atrelado a todos os outros profissionais, e uma edição de São João mais tranquila já registrada em Campina Grande.”

Na questão da saúde, o responsável técnico pela equipe de Enfermagem, Abelardo Dourado, contou como foi imprescindível o trabalho da equipe de saúde no atendimento ao público.

“O nosso trabalho é imprescindível, desde os casos mais básicos aos mais complexos. Esse ano, a nossa localização favoreceu bastante, porque a gente estava ao lado tanto do pessoal que chegava, quanto dos que saíam do palco, o acesso era fácil.”

Esses aspectos solidificaram o São João de Campina Grande em uma experiência diferente.

O evento proporcionou momentos memoráveis que foram vividos com intensidade, deixando a todos com a certeza de que voltarão para reviver essa festa única no próximo ano.

