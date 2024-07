Momento Junino: último programa acontece este sábado

O último Momento Junino acontece neste sábado (06) no Quadrilhódromo do Açude Novo, finalizando a edição deste ano com chave de ouro.

A animação fica por conta do trio Ian Sanfoneiro, Donas da Farra, Deanzinho e Capilé.

Ao todo, foram realizados dez programas. Conhecido como a primeira fogueira que acende o Maior São João do Mundo, o Momento Junino é Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado da Paraíba.

Com participação de mais de 30 atrações, além dos grupos de dança, como quadrilhas, grupos folclóricos e trios de forró.

A TV Borborema tem a honra de encerrar mais uma edição com alegria, exaltando os artistas locais que sempre estão presentes nos programas da casa.

A banda Donas da Farra foi fundada em 2018 por Leonardo Araújo, com o objetivo de fazer uma mescla entre o forró tradicional e estilizado. Natural da Rainha da Borborema, as vocalistas Larissa e Emanuela contam com um estilo único de animar o público, passeando por todos os estilos, com um repertório de grandes sucessos consagrados e atuais.

As meninas garantem um show completo e interativo com o público do maior programa de forró da televisão brasileira.

O cantor Deanzinho é natural da cidade de Esperança e participa neste sábado pela primeira vez do Momento Junino.

A paixão do cantor pela música começou aos 12 anos de idade, influenciado pelo seu pai, que formava uma dupla com o seu tio. Após esse período, Deanzinho passou por algumas bandas e atualmente segue seu projeto em carreira solo.

O trabalho mais recente do cantor é a música “Eu Tô de Boa”, cujo clipe conta com participações dos humoristas Rennan da Resenha e José Fabiano.

Já Capilé iniciou a sua carreira cantando nos bares da Rainha da Borborema e, ao longo dos anos, foi crescendo, sendo o único artista a cantar em todas as edições do Maior São João do Mundo, além de ser o compositor da música tema da festa.

Em 2022, o Rei da Alegria foi homenageado no Momento Junino e está sempre presente em cada edição do programa. Neste sábado, ele irá encerrar a edição com muita animação, forró e alegria.

A partir do meio-dia, direto da Pirâmide do Quadrilhódromo do Açude Novo, com transmissão pela TV Borborema, através do canal 9.1, e pelas redes sociais facebook.com/tvborborema e youtube.com/tvborborema.