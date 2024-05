Galante: Maior São João do Mundo começa neste sábado

O Distrito de Galante vai ter a honra de fazer uma abertura prévia d’O Maior São João do Mundo 2024.

O lugar, conhecido por ser um dos mais frequentados fora do Parque do Povo durante os festejos juninos, terá uma programação musical digna do Quartel General do Forró, começando já neste sábado (25) no Distrito de Galante.

A abertura do evento será às 10h da manhã, com uma vasta programação cultural que celebra as tradições da cultura nordestina.

Durante a edição de 41 anos d’O Maior São João do Mundo, o palco de Galante receberá quase 50 atrações ao longo dos oito finais de semana de festa. No primeiro fim de semana, Galante contará com apresentações de Boêmio Raiz, Samya Maia, Fogo na Roupa, Bob Leo, Brasas do Forró e Lordi Vinne.

Junto a isso, ao longo de toda a programação junina, passarão pelo palco do Distrito diversos nomes de relevância nacional, a exemplo de Amazon, Taty Girl, Capilé, Walkyria Santos, Japãozinho e Fabiano Guimarães.

Além de receber a prévia dos festejos juninos na Rainha Borborema, Galante também encerrará o São João de Campina Grande no dia 14 de julho, totalizando oito finais de semana de muito forró.

Confira abaixo todas as atrações do São João de Galante:

25/05/2024 – Sábado (Abertura)

* Boêmio Raiz

* Samya Maia

* Fogo na Roupa

26/05/2024 – Domingo

* Bob Leo

* Brasas do Forró

* Lordi Vinne

01/06/2024 – Sábado

* Nicácia Brasil

* Amazan

* Toca do Vale

02/06/2024 – Domingo

* Alberto Bakana

* Luciene Mello

* Karkará

08/06/2024 – Sábado

* Diego Santana

* Avine

* Raniery Gomes

09/06/2024 – Domingo

* Jeferson Arretado

* Deazinho

* Walkyria Santos

15/06/2024 – Sábado

* Michael Barka

* Nathan Vinicius

* Taty Girl

16/06/2024 – Domingo

* Stella Alves

* Rainel Guedes

* Zezo

22/06/2024 – Sábado

* Garotinho

* Rey Vaqueiro

* Sirano e Sirino

23/06/2024 – Domingo

* Saia Justa

* Capilé

* Fabiano Guimarães

29/06/2024 – Sábado

* Clarisse e Mikaela

* Zé Cantor

* Ramon Schnayder

30/06/2024 – Domingo

* Forró 3×4

* Manim Vaqueiro

* Eliane

06/07/2024 – Sábado

* Tony Dumont

* Duquinha

* Mexe Ville

07/07/2024 – Domingo

* Forró Campina

* Os 3 do Nordeste

* Luan Estilizado

13/07/2024 – Sábado

* Edra Veras

* Gege Bismarck

* Banda Encantus

14/07/2024 – Domingo (Encerramento)

* Giullian Monte

* Japãozinho

* Matheus Felipe.