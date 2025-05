Na tarde dessa terça-feira (27), o deputado estadual Luciano Cartaxo (PT) defendeu o modelo de federação como uma tendência e estratégia reativa para o fortalecimento do grupo político diante do avanço de outras federações partidárias no cenário nacional.

Durante entrevista à imprensa, Cartaxo comentou as declarações do presidente estadual do PT na Paraíba, Jackson Macêdo, e do líder do governo na Câmara Federal, José Guimarães, que expressaram posições divergentes sobre a ampliação da federação partidária.

“O PT já abriu o precedente de formar uma federação com o PSB e o PDT. Nesse caso, trata-se de uma ampliação atual, que é uma estratégia e, ao mesmo tempo, uma forma de reagir a outras federações partidárias que estão sendo formadas e que tendem a ocupar mais espaço no Congresso Nacional”, afirmou.

Cartaxo reconheceu que as divergências dentro da federação são reais, inclusive, segundo ele, refletiram negativamente em sua campanha na última eleição, mas destacou que a sua intenção não é deixar o partido, e sim contribuir para sua renovação.