Na manhã desta terça-feira (20), durante entrevista à imprensa, o ex-prefeito de João Pessoa e deputado estadual Luciano Cartaxo (PT) negou a existência de uma guerra interna no Partido dos Trabalhadores (PT) na Paraíba e reforçou que o momento é de debate democrático.

“Nós não teremos guerra, teremos uma eleição democrática, assim espero. Que o partido tenha a condição de fazer a melhor escolha. Acho que é um momento importante de renovação da direção partidária, e nós temos vários nomes”, afirmou.

Cartaxo declarou apoio ao militante Carlinhos Guedes para a nova direção estadual do partido, destacando seu perfil como símbolo de mudança na postura da legenda.

“Ele é um militante histórico do PT, tem disposição de construir o partido, de visitar diversas regiões do estado e de fortalecer as candidaturas próprias do PT”, destacou.

O parlamentar também fez um alerta sobre a necessidade de agir estrategicamente para não repetir os erros do passado e citou o baixo desempenho da sigla nas últimas eleições municipais.

“Em 223 municípios, fizemos apenas um prefeito, exatamente porque as direções partidárias não priorizaram as candidaturas próprias. Então acredito que esse será um espaço importante para mudar o partido, com lideranças que efetivamente trabalhem pelo seu engrandecimento”, concluiu.