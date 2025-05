Nesta terça-feira (27), o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) na Paraíba, Jackson Macêdo, se posicionou de forma contrária à ampliação da federação partidária para as eleições de 2026.

A declaração foi dada em entrevista, um dia após o líder do PT na Câmara Federal, deputado José Guimarães, defender a formação de uma frente ampla da esquerda para o próximo pleito, com a inclusão de mais dois partidos na federação já existente: o PSB e o PDT.

Macêdo alertou para os efeitos da federação nos estados, especialmente na Paraíba, onde, segundo ele, as divergências internas entre os partidos federados comprometeram a tática eleitoral em 2024.

“Eu fui contra a criação da federação com o PCdoB e o PV, mas respeitei a decisão da maioria. Durante o processo eleitoral, vimos que a federação não funcionou bem, tivemos muitas divergências do ponto de vista da tática eleitoral, especialmente aqui na Paraíba. Em vários municípios onde os três partidos atuam, também houve conflitos, com cada um apoiando um candidato diferente. Isso foi um problema para nós”, afirmou.

Para o dirigente paraibano, a federação tem sido usada como uma forma de contornar o fim das coligações proporcionais, mas é preciso repensar a partir das necessidades dos partidos em cada localidade.

“Acho que a federação surgiu como uma saída brasileira para driblar o fim das coligações proporcionais. Mas as coligações acabaram, e precisamos compreender isso e fortalecer os partidos políticos. Os partidos precisam ter solidez, especialmente nas articulações dentro do Congresso Nacional. Por isso, considero muito ruim que qualquer decisão sobre a ampliação da federação para 2026 ocorra sem uma análise criteriosa da realidade de cada estado, já que cada um tem suas especificidades”, concluiu.