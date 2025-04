Vídeo: Gilberto Kassab comenta posse de Pedro Cunha Lima no PSD da Paraíba

Em evento realizado nesta segunda-feira (28) na Paraíba, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, oficializou a nomeação de Pedro Cunha Lima como novo presidente estadual da legenda. Segundo Kassab, a escolha marca o início de um processo de reestruturação do partido no Estado, com total apoio da direção nacional para a formação de alianças e desenvolvimento de novos projetos políticos.

“Pedro, por toda sua experiência, é mais do que credenciado para conduzir o partido. Tenho plena confiança de que, ao lado de aliados importantes, ele poderá liderar o PSD e contribuir para que a Paraíba supere os grandes desafios que, infelizmente, não têm sido superados nos últimos tempos”, declarou Kassab durante a solenidade.

Segundo Kassab, com Pedro a frente ao partido na Paraíba, o partido assume um novo passo e se fortalece cada vez mais para as eleições 2026.

