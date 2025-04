Pedro assume presidência do PSD e fala sobre processo eleitoral de 2026

Aconteceu nesta segunda-feira (28), a cerimônia do PSD na Paraíba que oficializou a chegada do ex-deputado Pedro Cunha Lima à legenda. O evento, realizado em João Pessoa, também marcou a posse de Pedro como novo presidente estadual do partido, em um ato que reuniu lideranças políticas do Estado.

Ao lado do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, Pedro afirmou o compromisso com o partido e destacou a unidade política com outras legendas que compõem o grupo de oposição na Paraíba.

Pedro destacou que vai manter a postura das últimas eleições estaduais, em que foi candidato ao governo, e elencou problemas enfrentados pelo Estado. Além disso, ele falou sobre quando o grupo lançará o nome que irá representar a chapa das oposições em 2026.

Assista: