Veneziano fala sobre escolha da chapa de oposição para as eleições de 2026

O presidente do MDB, senador Veneziano Vital do Rêgo, compareceu, nesta segunda-feira (28), à cerimônia do PSD na Paraíba, que oficializou a posse de Pedro Cunha Lima como novo presidente estadual do PSD.O evento aconteceu em João Pessoa e contou com várias lideranças políticas do Estado.

Na ocasião, Veneziano comentou sobre as eleições de 2026 e o nome que irá representar o grupo no pleito, citando Pedro e o senador Efraim Filho. Ele afirmou que no momento oportuno, o grupo irá definir a melhor chapa.

Assista: