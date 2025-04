Convenção do PSB: Prefeito João Campos dá ´carta branca´ a João Azevêdo

O prefeito da cidade do Recife, João Campos, que no próximo mês vai assumir a presidência do diretório nacional do Partido Socialista Brasileiro, durante convenção marcada para Brasília, disse nesta segunda-feira que o novo presidente do partido no estado, governador João Azevêdo, tem total autonomia para definir coligações e candidaturas na Paraíba para o pleito do próximo ano.

João Campos chegou à convenção do PSB que elevou João Azevedo à condição de presidente estadual do partido já no final do evento.

Veja um trecho do que ele disse aos convencionais e às lideranças políticas presentes ao evento.

*Vídeo: ParaibaOnline