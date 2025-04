João Azevêdo admite possibilidade de disputar o Senado em 2026

Durante a convenção estadual do PSB em João Pessoa, o governador João Azevêdo confirmou que existe uma possibilidade real de disputar o Senado nas eleições de 2026.

Segundo ele, a pressão interna do partido e de lideranças nacionais o leva a considerar seriamente a candidatura, embora tenha ressaltado que a decisão final será tomada após discussões com aliados.

“Essa é uma possibilidade real. Tenho sido cobrado de diversas formas, inclusive pela direção nacional”, afirmou Azevêdo. Apesar do debate político, ele destacou que o foco da convenção foi a sua posse como presidente estadual do PSB e a reorganização do partido na Paraíba.

O governador ressaltou a força da base aliada, que inclui partidos como Republicanos, Progressistas, Solidariedade, PT, Avante e Agir, e atribuiu os avanços recentes do estado à união política. “O retorno está aí: a Paraíba se sobressaindo em vários aspectos”, disse.

Sobre a movimentação de lideranças políticas, como o prefeito Cícero Lucena, João afirmou que “somos frutos das nossas escolhas” e demonstrou confiança na manutenção da aliança para 2026.

Ele também comentou que novas filiações podem ocorrer naturalmente, mas que o foco do evento foi consolidar a nova diretoria do partido.

João encerrou enfatizando a importância da próxima convenção nacional do PSB em Brasília, onde João Campos assumirá a presidência nacional da legenda, fortalecendo ainda mais o projeto do partido para o futuro.

Confira a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline