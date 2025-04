O senador Efraim Filho, presidente do União Brasil na Paraíba, lamentou o comentário do vice-governador Lucas Ribeiro, que o chamou de soberbo e de não ser humilde, tudo por conta do processo de federação entre Progressistas e União Brasil, da qual ambos têm pontos de vista divergentes em relação ao comando da federação e sobre as eleições de 2026.

Para o senador, na ausência de argumentos, conteúdo e de trabalho, o vice-governador resolveu ter a agressão gratuita e ofensa às pessoas como meio de debater a política, que, segundo ele, faz parte da escola da velha política. Efraim ressaltou ainda que a Paraíba quer algo melhor e quer debate de ideias.

Segundo ele, no debate da federação se discutia a possibilidade de que na democracia, quando há impasse, o voto é a melhor forma de decidir. “É importante que ele saiba disso”, replicou o senador, acrescentando que a vontade popular é a melhor forma de decidir e até hoje, não entende por que Lucas Ribeiro foge das pesquisas.

“Por que não encarar as pesquisas como forma de solução na disputa entre dois grandes partidos?”, indagou.

Efraim Filho acha que isso se deve ao fato de que o vice-governador “sempre esteve acostumado – e mal acostumado – a ter e nunca conquistar”. Ele lembrou que Lucas Ribeiro foi vice-prefeito de Campina Grande por um “conchavo político”, assim como vice-governador da Paraíba.

“O mandato que ele disputou foi o de vereador e perdeu, enquanto que a nossa história é de ousadia, de coragem, de enfrentar os desafios, de enfrentar o governo, romper com o governo e percorrer o nosso estado. A Paraíba conhece a nossa história de conquista, de luta, de sacrifício, de batalhar pelo lugar que a gente está. Então, eu acho que é pelo fato de o vice-governador não conhecer essa realidade que ele desrespeita as conquistas que tivemos. Como eu digo: o único foguete que dá ré é o de Elon Musk. O nosso é o foguete da energia e do carinho do povo”, retrucou.