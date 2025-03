Lucas Ribeiro aconselha senador a ter mais humildade e deixar de lado a soberba

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, aconselhou o senador Efraim Filho a ter mais humildade e deixar a soberba de lado ao falar sobre o processo de federação entre o Progressistas e o União Brasil, partido presidido pelo senador na Paraíba.

É que para o senador, se houve a federação ele deverá ficar à frente do comando no estado e o progressistas terá que deixar a base do governador João Azevêdo de quem é adversário, mas o processo não é dessa forma segundo Lucas Ribeiro, candidato natural ao governo em 2026.

“Quem tem que definir os critérios é justamente a federação. Os partidos é que vão definir isso juntos e já tem definido os critério, inclusive, os critérios que ele ainda não comentou na imprensa que é o fato de ter vice-governador.. É bom que se diga isso, mas vamos aguardar. A gente tem que ter paciência e tranquilidade e não fazer comentários soberbos, sem humildade, que é o que ele tem feito”, disse.

O vice-governador deu ainda um conselho ao senador e disse que ele precisa se atualizar até porque hoje, “foguete já dá ré” se referindo à citação que virou slogan na campanha de Efraim de que “foguete não dá ré”.

“Ele precisa se atualizar e, acima de tudo, ter humildade nos posicionamentos, ter os pés no chão, que toda pessoa precisa ter na condição de qualquer tema porque como diz a palavra: a soberba precede a ruína”, avaliou.