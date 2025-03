Azevêdo comenta crescimento do PSB e convite para presidir o partido na Paraíba

O governador da Paraíba, João Azevêdo, participou neste sábado (29) do congresso municipal do PSB de João Pessoa, durante o qual foi eleito o vice-prefeito, Léo Bezerra, para presidir a legenda na capital. E em abril, quando acontecerá a convenção estadual, o governador vai passar a comandar o PSB, cujo comando receberá do deputado federal Gervásio Maia.

O governador falou a respeito de ter aceitado, de pronto, o convite para presidir o PSB como mais um desafio de sua trajetória política. “Eu aceitei exatamente porque eu conheço a militância desse partido. Eu aceitei porque eu sei que as pessoas que fazem parte e que militam no PSB o fazem por amor a essa bandeira, a essa cor porque acreditam verdadeiramente que fazer política é antes de tudo fazer diferença na vida das pessoas”, disse.

Ele também destacou o crescimento do partido, creditando o feito ao presidente nacional, Carlos Siqueira e a Gervásio Maia, agradecendo ainda o convite de ter ingressado no partido para disputar o governo e vencer as eleições de 2022 na Paraíba.

Segundo ele, foi graças ao empenho e dedicação deles que o PSB teve condição de sair de um a dois para 69 prefeitos eleitos em 2024. “Esse é o verdadeiro crescimento do partido que demonstra essa força, essa mensagem, que nós tivemos condições de passar”, disse.

Azevedo enfatizou ainda que se for para exercer qualquer cargo eletivo (prefeito, governador, vereador, senador) e não for para fazer mudança na vida das pessoas para melhor, não vale a pena ser político. “É isso que tem que ser compreendido e o PSB é a representação disso: de que governar, fazer gestão, é cuidar do povo, cuidar das pessoas,, mas fazer transformações.”, ressaltou.