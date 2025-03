Convenção: PSB de João Pessoa elege seu novo presidente

O vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra, passou a comandar o PSB de João Pessoa a partir deste sábado (29), quando foi eleito em convenção municipal partidária para presidir o partido na capital. A sigla socialista estava sob a presidência do atual secretário de Administração da Paraíba, Tibério Limeira, que abriu mão da reeleição à qual tinha direito para cuidar de outros interesses.

Na rede social, o vice-prefeito falou sobre a nova missão e disse que para ele foi dia de muita emoção e compromisso. “Nossa caminhada é de união, diálogo e trabalho incansável pelo desenvolvimento de João Pessoa. Juntos, seguimos firmes na construção de uma cidade mais justa, inclusiva e próspera para todos”, destacou.

O Congresso Municipal do PSB em João Pessoa contou ainda com a presença do governador João Azevêdo, do deputado federal Gervásio Maia (atual presidente estadual do PSB), do deputado estadual Hervázio Bezerra (pai do vice-prefeito), vereadores, autoridades e da militância socialista, que o novo presidente ressaltou como aguerrida.

“Assumo a presidência do partido na capital com a responsabilidade de fortalecer ainda mais esse projeto que transforma vidas”, enfatizou Leo Bezerra.

Veja como ficou a nova Mesa Diretora do PSB de João Pessoa.

Presidente: LEO BEZERRA

1º.Vice-presidente: RONALDO BARBOSA

2º.Vice-presidente: JAILMA CARVALHO

3º.Vice-presidente: ZEZINHO BOTAFOGO

Secretário-geral: ODON BEZERRA

1º. Secretário: FELIPE MAIA

2º. Secretário: FABÍOLA REZENDE

Secretário de Finanças: JUNIOR PIRES

Secretário de Comunicação Social e Propaganda: CRIS FURTADO

Secretário de Ação Parlamentar: MARCELO DA TORRE

Secretário do Movimento sindical: ERASMO FRANÇA

Secretário de Organização: THIAGO DINIZ

Secretário de Cultura e Formação Política: RUBENS FREIRE

Secretário da Juventude: MÔNICA FIRMINO

Secretaria das Mulheres: LANNE NAZARENO

Líder da Bancada: EDMILSON SOARES

Secretário Movimento Popular: ERICSON DUARTE

Negritude: ANA PAULA

Sec. LGBTQIA+ : CÍCERO THIAGO