Vital Filho: “Nós não temos que opinar na construção da emenda”

Instado a falar sobre a ´queda-de-braço´ entre o Legislativo e o Judiciário no tocante à impessoalidade de emendas parlamentares (emendas ´pix´), Vital do Rêgo Filho, presidente do Tribunal de Contas da União, situou que “o TCU tem um compromisso com a transparência e a rastreabilidade das emendas”.

“Quem faz a emenda é o Congresso Nacional; quem elabora é o Congresso. Nós não temos que opinar na construção da emenda. Temos que fiscalizar para onde ela vai e para que ela está sendo útil”, acentuou o ministro.

Vital frisou que vai ser lançado pelo TCU um Painel para o cadastramento das emendas, “para que haja o acompanhamento de cada emenda até o objetivo final na sua execução orçamentária”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/efraim-filho-mira-joao-e-acerta-no-republicanos/

