Presidente do TCU cita 11 mil obras inacabadas pelo país

Ao transitar ontem pela Paraíba para abrir um evento do Tribunal de Contas da União destinado aos prefeitos paraibanos e aos seus assessores, o presidente do TCU, paraibano Vital do Rêgo Filho, informou que o inventário de obras públicas paralisadas pelo país totaliza mais de 11 mil investimentos, sendo que 879 dessas obras estão em território paraibano.

Vital salientou que essas obras inconclusas são verificadas principalmente nas oriundas de financiamento da Caixa Econômica Federal, “e essencialmente as que mais o cidadão precisa – creches, escolas e unidades básicas de saúde”.

“É um problema sério. Temos alertado os órgãos de controle no país inteiro”, enfatizou o ministro.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

