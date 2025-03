O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) destacou, em entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, nesta segunda-feira (17), a importância dos investimentos do governo federal na saúde, com a entrega de mais de 2.500 ambulâncias em todo o país. Somente na última sexta-feira, segundo o parlamentar, foram entregues 798 unidades, reforçando o atendimento de urgência e emergência em diversas cidades.

“Eu, inclusive, de Brasília, fiz questão de um rápido depoimento de cumprimentar, primeiro, o governo federal, porque a gente precisa fazer esse registro de reconhecimento. Não é todo dia que você tem mais de 2.500 unidades veiculares, ambulâncias do Samu, entregues. Só na sexta-feira foram 798. No mês de janeiro já havíamos tido outras entregas”, afirmou Veneziano.

O senador ressaltou ainda sua atuação na articulação para que Campina Grande fosse contemplada com dez novas unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele mencionou o pleito apresentado pelo coordenador do serviço na cidade, Dr. Carlos Alberto, e pelo secretário municipal de Saúde, Dunga Júnior.

Cenário político e eleições de 2026

Durante a entrevista, Veneziano também foi questionado sobre possíveis fusões e federações partidárias para as eleições de 2026, tema que tem movimentado bastidores políticos. Ele explicou que o MDB mantém conversas com outras siglas, mas que ainda não há uma definição concreta.

“Estamos mantendo junto a outras instâncias partidárias conversações. Existem partidos que buscam essa aliança, essa composição com o MDB pela própria realidade de que alguns têm situações delicadas e de iminentes prejuízos funcionais a partir das eleições de 2026. Mas eu não tenho como lhe dizer de forma assertiva e consumativa, porque ainda temos um tempo de abordagens”, pontuou.

Entre os partidos que dialogam sobre possíveis alianças com o MDB, Veneziano citou o PSDB e o DEM, além de siglas da esquerda que avaliam a continuidade ou não de federações partidárias.