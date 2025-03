O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) afirmou, durante entrevista à Rádio Caturité FM, que a oposição na Paraíba deve definir até o final de 2025 o nome que disputará o governo do Estado em 2026. Para ele, a escolha deve ser baseada em pesquisas e no consenso entre as lideranças oposicionistas.

“As oposições precisam dissipar, sem prejuízo, as melhores definições, sem prejuízo daquilo que, cientificamente, através de pesquisas, nós averiguarmos como a indicação do nome para a disputa. Então, eu acho que até o final do ano – essa é a mesma opinião de Efraim, é a opinião de Pedro, é a opinião de Bruno, do Romero – até o final de 2025 seria de bom tamanho, de bom auxílio, podermos ter a identificação desse nome”, destacou.

Apoio do PSD fortalece oposição

Na entrevista, Veneziano também comentou sobre o apoio do PSD ao seu projeto de reeleição, ressaltando que o partido, anteriormente aliado ao governo estadual, agora se aproxima das forças oposicionistas. Ele elogiou a possível chegada de Pedro Cunha Lima à presidência estadual da legenda e afirmou que isso pode fortalecer o grupo oposicionista.

“Na verdade, [o PSD] não estava no raio de qualquer um de nós integrantes das oposições, porque se tratava de um partido que estava na órbita do governo estadual, na órbita de aliança comandado pelo governo. Eu, primeiro, quero desejar aos futuros novos dirigentes, entre os quais Pedro, Cássio e outros que porventura vierem a chegar ao PSD, ou aqueles e aquelas que permanecerem, que possam ter venturosos momentos. E isso fortalece, sem sombra de quaisquer dúvidas, as oposições”, afirmou.

Cenário político em construção

Veneziano também fez uma análise sobre a diferença entre governo e oposição na construção de um projeto eleitoral.

Segundo ele, quem está no governo pode postergar decisões devido ao controle da máquina pública, enquanto a oposição precisa se organizar com antecedência.