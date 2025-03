O deputado estadual Taciano Diniz (União Brasil) reafirmou sua candidatura à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) e revelou estar em articulação com seus colegas parlamentares para garantir apoio na disputa.

“Tivemos diálogo com os colegas. Na verdade, eu que estou procurando os colegas para coletar as assinaturas e pedindo apoio. Foi um convite de cinco colegas, ainda no início de 2023, e eu pensei que se os cinco segurassem no momento da abertura da vaga, que continuavam com o meu apoio, eu seguraria a candidatura. Conversei ontem com os cinco, estão seguros, assinaram a minha lista, meu nome está disposto”, afirmou Taciano.

O parlamentar também comentou a decisão do deputado Tião Gomes (PSB) de não apoiá-lo na disputa. “Tião não vai votar em mim. Se Tião não é candidato, respeito o posicionamento dele. Sempre tenho dito, é um amigo que eu tive na política e fui acolhido pelo deputado Tião no partido Avante, no ano de 2018. Foi um cara que me recebeu de braços abertos, juntamente com o Salvador Genival. E eu respeito o posicionamento dele. Seria bom se Tião retirasse e apoiasse Taciano. Mas como ele não está me apoiando, eu não tenho nenhum ganho de voto”, pontuou.

Questionado sobre a possível entrada do deputado federal Murilo Galdino (Republicanos) na disputa pela vaga, Taciano afirmou não ter informações concretas. “Não sei. Foi um nome que eu ouvi por vocês da imprensa, que o deputado Tião Gomes quem sugeriu o nome do deputado Murilo, que também é meu amigo, não sei se será o nome dele, não dialoguei com Murilo, não vou aqui afirmar ou negar algo que eu não tenho conhecimento”, disse.

Outro nome mencionado na disputa é o do deputado estadual Jutay Meneses (Republicanos), que, segundo Taciano, havia manifestado interesse antes do carnaval. “O deputado Jutay, antes do carnaval, disse a mim que estava na disputa. Não consegui falar com ele ontem. Não sei, depois da movimentação de ontem, qual será a postura dele”, comentou.

O deputado afirmou que seguirá buscando o apoio dos 35 parlamentares da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) para consolidar sua candidatura ao cargo de conselheiro do TCE.

Ouça a fala de Taciano Diniz.