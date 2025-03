O deputado estadual Tião Gomes (PSB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) na terça-feira (11) para desabafar sobre a impossibilidade de disputar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB). Em tom de indignação, o parlamentar criticou as redes sociais, que, segundo ele, têm o poder de julgar e influenciar decisões políticas, e afirmou que não há motivos para ser impedido de concorrer ao cargo.

“Porque era de manhã, de tarde e de noite chinelando sobre Tião Gomes. O que acontece é a vida, as mídias sociais fazem o que querem, tomam conta do mundo. Agora, essas mesmas pessoas que falavam de mim, Eduardo Carneiro, eu vi ontem e hoje me elogiarem. Que contradição nós temos nesse país! Qual é a democracia que nós queremos?”, questionou.

O parlamentar afirmou que não há justificativa para que seu nome seja descartado na disputa pelo TCE-PB e lamentou que seu direito de concorrer tenha sido retirado. “Eu ser agora julgado, eu ter meus direitos cassados, ou dizerem que eu não posso ser candidato a nada sem ter feito nada de errado? Isso é uma justiça?”, indagou.

Mesmo diante da frustração, Tião Gomes reafirmou seu compromisso com a política e declarou apoio à escolha de um nome indicado pelo presidente da ALPB para a vaga no Tribunal de Contas. “Gostaria, mais uma vez, de dizer ao meu presidente: coloque uma pessoa sua, mostre o seu valor! É uma pessoa nossa, que vai, com certeza, ajudar a melhorar para isso”, afirmou.

Por fim, o deputado afastou qualquer especulação de desavenças dentro de sua base política e garantiu que continuará fiel ao grupo. “Jamais, jamais ninguém diga isso, Tião foi traído. Essa palavra não existe na minha luta”, concluiu.

O desabafo do parlamentar evidencia sua insatisfação com o processo e reacende o debate sobre os critérios de escolha para o Tribunal de Contas, um dos cargos mais cobiçados da política paraibana.

Ouça o discurso do deputado.