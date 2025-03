*Vídeo: ParaibaOnline

O deputado estadual Michel Henriques, do Republicanos, afirmou que a definição do nome que ocupará a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) passa por um processo de diálogo e construção coletiva dentro da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). O parlamentar destacou a importância de ouvir os colegas deputados e lideranças políticas para chegar a um consenso sobre a melhor escolha.

“É uma costura coletiva, ninguém é candidato de si próprio. A gente chegou aqui na Assembleia através de uma costura coletiva e, para esse tipo de cargo, também é uma costura coletiva. Então, escutar os colegas para ver quem melhor representaria, escutar também o presidente Adriano [Galdino], e a gente tem até sexta-feira para dar esse direcionamento e essa decisão”, afirmou Michel Henriques.

Ao ser questionado sobre a influência do governador João Azevêdo na decisão, o deputado reconheceu o papel estratégico do gestor estadual na articulação política e garantiu que sua opinião será considerada. “Sim, é claro. O governador é uma figura importante dos movimentos políticos, do xadrez político da Paraíba, e com certeza irei consultá-lo. Até sexta-feira a gente tem uma decisão com relação a isso”, disse.

Sobre os pedidos de apoio por parte de outros parlamentares interessados na vaga, Michel Henriques explicou que as conversas estão acontecendo naturalmente, especialmente diante da indefinição sobre o nome a ser escolhido. “Os colegas sempre pleiteiam quando surge uma indefinição com relação a nomes. Mas a gente precisa, claro, de uma maioria de 19 votos para avaliar o cenário”, pontuou.

O vice-presidente da ALPB, Felipe Leitão, defendeu que a escolha do novo conselheiro deve ser feita com base no consenso dentro da base governista e na indicação do presidente da Casa, Adriano Galdino. Sobre essa possibilidade, Michel Henriques afirmou que ainda não foi procurado por Galdino ou por qualquer outra liderança para tratar do assunto.

“Confesso que não fui procurado ainda pelo presidente, nem por ninguém nesse sentido. Essa notícia da desistência [de outro candidato] aconteceu ontem e vai startar esse processo hoje, inclusive no início da sessão. Acredito que no decorrer do dia, e da semana como um todo, haverá essas interlocuções naturais e a gente terá uma realidade mais palpável com relação a essa escolha”, finalizou.