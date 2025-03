Com o anúncio da desistência do deputado Tião Gomes (PSB) de disputar a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas da Paraíba, vaga esta que cabe ao Poder Legislativo, o governador João Azevêdo (PSB) disse que vai se reunir com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino (Republicanos), para buscarem um consenso em torno de um outro nome.

A informação foi dada pelo próprio governador, que se encontra em Portugal participando de vários eventos referentes ao setor turístico em Lisboa.

“A partir dessa definição, é claro que nós vamos sentar com o presidente Adriano, ter uma conversa, para que a gente possa fazer essa definição”, disse.

Tião Gomes retirou o nome da disputa, mas ainda há outros deputados interessados em participar da escolha. São eles: Taciano Diniz (União Brasil), Jutay Meneses (Republicanos) e Hervázio Bezerra (PSB).