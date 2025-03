Tião Gomes retira nome da disputa à vaga de conselheiro no TCE da Paraíba

O deputado Tião Gomes (PSB) desistiu de disputar o cargo de conselheiro no Tribunal de Contas da Paraíba. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (10), às vésperas da escolha de um nome – que deverá ocorrer na sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta quarta-feira (11).

Ele disse que vai apoiar incondicionalmente o nome a ser indicado pelo presidente da Casa, Adriano Galdino (Republicanos), de quem tinha o apoio desde o surgimento da vaga no TCE, que cabe ao Poder Legislativo. Tião Gomes disse ainda que apenas adiou o seu sonho, mas que tem as mãos limpas e que não houve nenhum problema.

O fato é que o deputado não atende a um dos critérios exigidos pela Resolução Normativa 07/2024 do TCE, que diz que o nome escolhido não tenha ação penal ajuizada contra si por crime contra a administração pública ou contra o patrimônio público.

“Abro mão da disputa e esclareço que não sou réu em nenhum processo.Tenho todas as certidões negativas, declaro meu imposto de renda rigorosamente em dia, porém temos que sanar uma pendência judicial, que em breve será solucionada e eu não vou nesse momento exigir que a Assembleia indique meu nome – para que não pareça que nós estamos sendo levados ao abismo”, destacou.

O deputado revelou ainda que não será candidato à reeleição em 2026, que sua trajetória política se encerra neste mandato, mas vai aguardar as outras vagas que serão abertas no Tribunal de Contas da Paraíba para poder concorrer novamente.

“Eu não serei mais candidato a cargos eletivos, mas existem mais duas cadeiras e eu vou me colocar na disputa, vou trabalhar do mesmo jeito, tranquilo, mesmo sabendo que existem centenas de pessoas que querem o meu lugar, mas isso não vai me desmotivar sob hipótese nenhuma. Vou trabalhar, levantar a cabeça porque eu sou guerreiro”, destacou.