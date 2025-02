Prefeito campinense define o novo presidente da Urbema

O médico e empresário Renato Gadelha, que até esta quarta-feira, 26, estava respondendo pela Secretaria de Agricultura de Campina Grande, passa a ocupar um novo cargo nesta segunda gestão do prefeito Bruno Cunha Lima: é o novo presidente da Empresa de Urbanização da Borborema – Urbema.

Renato Gadelha está sendo substituído na Secretaria de Agricultura de Campina Grande por Kleyber Oliveira de Nóbrega, servidor de carreira do Incra e ex-superintendente regional do órgão na Paraíba. Os atos de nomeação de Gadelha e Kleyber foram publicados na separata do Semanário Oficial do Município desta quinta-feira.

De acordo com o prefeito Bruno, a presidência da Urbema se constitui num novo desafio para Renato Gadelha. “Renato é um homem público experiente, de múltiplos talentos e certamente vai continuar dando uma importante contribuição para o crescimento do Município”, destacou.