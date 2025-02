Nomeado o novo secretário de Agricultura de Campina Grande

A edição do Semanário Oficial do Município, em separata nesta quarta-feira, 26, traz a nomeação pelo prefeito Bruno Cunha Lima do novo secretário de Agricultura de Campina Grande. Kleyber Oliveira de Nóbrega, servidor de carreira do Incra e ex-superintendente regional do órgão na Paraíba, é o novo titular da pasta, em substituição ao médico e empresário Renato Gadelha.

Kleyber Nóbrega é formado em Ciências Contábeis pela UFPB e servidor federal lotado no Incra, onde ocupou vários cargos, inclusive o de superintendente regional da Paraíba. O novo secretário de Agricultura de Campina Grande, que tem ligações políticas estreitas com o senador Efraim Filho (União Brasil), já prestou também serviços de assessoria na Casa Civil do Governador, na Secretaria de Estado de Acompanhamento da Ação Governamental, como chefe de Gabinete.

Em Brasília, Kleyber Nóbrega foi diretor do Departamento de Obras Hídricas e Apoio a Estudos sobre Segurança Hídrica, da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, do Ministério da Integração Regional.