Em solenidade da OAB, Lucas Ribeiro destaca estabilidade institucional

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), afirmou que a relação da OAB com o governo do Estado é próxima e estável, assim como com outras instituições, como o Judiciário, o Ministério Público e a Universidade Federal da Paraíba.

Ele destacou que, diferentemente de períodos anteriores de tensão, atualmente há um respeito coordenado pelo governador João Azevêdo (PSB).

Sobre possíveis fusões partidárias, Lucas Ribeiro disse que, apesar das especulações sobre uma união entre PP, Republicanos e União Brasil, nada concreto foi definido até o momento.

Segundo ele, esse movimento de redução no número de partidos é natural e necessário, mas as conversas ainda são prematuras.

Confira a entrevista: