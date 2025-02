Presidente nacional da OAB anuncia código antiostentação

*Vídeo: ParaibaOnline

Durante a posse de Harrison Targino como presidente da OAB-PB, o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, destacou o fortalecimento da advocacia paraibana e reafirmou o compromisso da instituição em defesa das prerrogativas profissionais.

Em seu discurso, Simonetti anunciou a conclusão da nova sede da OAB-PB ainda este ano, celebrando a conquista como um marco histórico para a advocacia do Estado. “Terminaremos o prédio esse ano e entregaremos um grande sonho da Advocacia Paraibana, que é uma sede do tamanho que a advocacia merece”, afirmou.

O presidente nacional também comentou o papel da OAB no cenário político e jurídico brasileiro, reforçando a postura institucional da Ordem diante de debates públicos. “A Ordem vai manter a sua posição. Vai continuar com sua pauta voltada à advocacia, sem comentar casos específicos, mas sempre protagonizando causas. Nosso maior interesse é zelar pelas prerrogativas. Qualquer processo que tramite no Judiciário só nos preocupa quando há notícia de violação aos direitos da advocacia. No mais, o mérito cabe à Justiça e nós estaremos vigilantes pelo cumprimento do devido processo legal”, destacou.

Um dos pontos centrais do discurso foi o anúncio do código antiostentação, que está em fase de estudo e implementação pela OAB Nacional. A medida visa coibir excessos cometidos por advogados nas redes sociais, especialmente em relação à exposição de processos e partes envolvidas.

“Há uma linha da advocacia brasileira que, de certa forma, expõe algo que não é saudável, é nocivo para a classe. A advocacia precisa viver dentro da linha de seriedade e dignidade prevista no nosso estatuto. Alguns colegas acabam ultrapassando esses limites ao ostentar vitórias e expor processos publicamente, o que fere a ética profissional. Vamos disciplinar esse tema, criando regras claras para evitar esses excessos. O jovem advogado precisa se comunicar com a sociedade e usar o marketing de forma responsável, mas sem ferir os princípios da nossa profissão”, explicou Simonetti.