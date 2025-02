Presidente da Câmara destaca diálogo entre Legislativo e o Executivo

Nesta terça-feira (4), o presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, vereador Saulo Germano (Podemos), concedeu entrevista para falar sobre a condução de sua gestão à frente do legislativo e destacou uma reunião com o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil).

“O prefeito Bruno Cunha Lima trouxe sua mensagem e teremos uma reunião para tratar de assuntos que possam fazer Campina crescer e avançar”, afirmou.

O presidente da Casa Legislativa destacou ainda seu compromisso com uma gestão equilibrada e participativa.

“Faremos uma gestão com pé no chão, sempre escutando situação e oposição, entendendo o pensamento de cada um e, com base nesses entendimentos, buscando soluções”, declarou.

