Bruno Cunha Lima abre o ano legislativo na Câmara de Campina Grande

O prefeito Bruno Cunha Lima deu início oficialmente aos trabalhos legislativos de 2025 nesta terça-feira (4), durante sessão solene na Câmara Municipal de Campina Grande, presidida pelo vereador Saulo Germano.

Em seu discurso, o prefeito apresentou a tradicional mensagem anual do Executivo, um momento aguardado que traça os principais avanços e os desafios da administração municipal. O vice-prefeito Alcindor Villarim também acompanhou a sessão, além de secretários municipais.

Durante sua fala, Bruno Cunha Lima destacou a importância da harmonia entre os poderes para o desenvolvimento de Campina Grande, com ênfase no compromisso de sua gestão em promover o crescimento econômico e manter um ambiente propício para o progresso local.

“Estamos aqui, pelo quinto ano consecutivo, transmitindo a mensagem do Executivo ao Poder Legislativo na abertura dos trabalhos. Esta é a primeira sessão da Câmara e, neste momento, venho reforçar uma mensagem de unidade. Sabemos que, embora a Constituição Federal determine a independência entre os Poderes, ela também exige que sejam harmônicos”, afirmou Bruno Cunha Lima.

O prefeito ressaltou a relevância do diálogo e da colaboração entre os Poderes Executivo e Legislativo na implementação de políticas públicas eficazes. Ele afirmou que a parceria entre a Prefeitura e a Câmara Municipal será essencial para o sucesso de seus projetos e reiterou sua permanente disposição para o diálogo com todos os setores da sociedade, abrangendo as áreas política, social e econômica.

“Entendemos que a união entre os poderes e a colaboração entre todos os segmentos da sociedade são fundamentais para uma gestão eficiente, que atenda às necessidades da população. Estou sempre à disposição para dialogar e buscar soluções conjuntas para os desafios de nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Por sua vez, o presidente da Câmara, Saulo Germano, agradeceu a presença do prefeito na sessão que marcou a abertura dos trabalhos legislativos de 2025. Ele garantiu que a “Casa de Félix Araújo” continuará trabalhando para colaborar com os projetos e ações voltados ao desenvolvimento local.

Metas e projetos para o segundo mandato

Bruno Cunha Lima também aproveitou a ocasião para apresentar as metas e os projetos planejados para o seu segundo mandato, iniciado em janeiro de 2025. O prefeito destacou que o município está prestes a vivenciar novos avanços, com foco em áreas como saúde, educação e mobilidade urbana, além de importantes obras de infraestrutura.

Entre as principais obras e projetos, Bruno mencionou a intensificação das intervenções em áreas como as Avenidas Félix Araújo e Plínio Lemos, além de ações no Canal de Bodocongó, Canal do Prado, Estação Nova, Feira Central, como também melhorias nos equipamentos de saúde e educação. Ainda estão previstas políticas de segurança alimentar e de geração de empregos, por meio da atração de empresas e outras iniciativas.

“Temos a responsabilidade de dar continuidade ao nosso trabalho, sempre com o objetivo de garantir que Campina Grande continue avançando, tornando-se cada vez mais moderna, inclusiva e dinâmica”, concluiu o prefeito, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento da cidade.