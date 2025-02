Hugo Motta defende transparência total nos gastos públicos

No seu discurso após ser eleito presidente da Câmara Federal, neste final de semana, o deputado paraibano Hugo Motta (Republicanos) deu maior transparência nos gastos públicos.

“Por que este Parlamento, responsável que é pelo orçamento, como determina a Constituição, não oferecer à sociedade uma plataforma integrada de todos os poderes – todos – para que os brasileiros e as brasileiras possam acompanhar todas as despesas em tempo real de todos os poderes? Transparência Total de Todos. A sociedade brasileira agradece”, discursou.

Ainda conforme Hugo, “na questão da transparência, o que não pode haver é opacidades e transparências relativas. Porque o princípio é da igualdade entre os poderes”.

Os principais trechos do discurso de Hugo Motta estão na edição desta segunda-feira da coluna Aparte, como também outros momentos das eleições para as mesas diretoras da Câmara Federal e do Senado.

