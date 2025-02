A senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB) foi eleita, neste sábado (1º), 1ª secretária do Senado Federal.

A escolha da senadora aconteceu logo após o senador Davi Alcolumbre ter sido eleito presidente da Casa.

“É com muita honra que assumo mais esse compromisso na minha vida pública, no meu mandato como primeira senadora eleita pelo meu estado, a Paraíba. Fico muito feliz em poder contribuir com a gestão do nosso presidente Davi Alcolumbre”, declarou Daniella.

À Primeira-Secretaria do Senado Federal compete assessorar a missão institucional de superintender os serviços administrativos e realizar a supervisão geral do Senado Federal, segundo as diretrizes fixadas pela Comissão Diretora, neste regulamento e na legislação, respeitadas as competências específicas dos demais membros da Mesa.

Em termos diretos, a Primeira-Secretaria funciona como uma espécie de “prefeitura” do Senado Federal.

Daniella Ribeiro foi a primeira mulher eleita senadora pela Paraíba nas eleições de 2018. Desde que chegou ao Senado, tem se destacado por sua atuação e defesa de pautas importantes.

Foi líder do Progressistas, passou pelas presidências da Comissão Mista de Orçamento (CMO) e da Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT), e a liderança da Bancada Feminina.

Criou o programa “Antes que aconteça”, voltado ao combate à violência contra a mulher, dentre várias outras ações.

