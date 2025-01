Romero comenta possibilidade de Cássio Cunha Lima voltar a disputar o governo em 2026

A manhã desta quinta-feira (30) foi bem movimentada com os comentários nos bastidores da política paraibana sobre a possível volta do ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB) para disputar o governo do Estado nas eleições de 2026. Possibilidade essa, aventada pela oposição e aliados, a exemplo do deputado federal, Romero Rodrigues (Podemos).

“Se Cássio for o candidato da oposição, é um nome extraordinário. Foi isso que eu disse. Sinceramente, acho que Cássio não quer voltar para a política nesse momento, ele pode até voltar e acho que voltará. Eu não ouvi dele e ele é quem tem que decidir”, disse.

Contudo, o deputado enfatiza que se Cássio Cunha Lima tiver que voltar, tiver apto no ponto de vista de estar fortalecido eleitoralmente na Paraíba – porque tem uma experiência muito grande através dos mandatos que exerceu de prefeito, deputado federal, governador e senador, e que havendo uma decisão dele -, será um dos que terá o prazer de ajudá-lo na campanha.

“Mas, como a gente está falando de um projeto da oposição não podemos descartar os demais nomes”, ressaltou o deputado, acrescentando que o próprio nome dele está à disposição, assim como do ex-deputado Pedro Cunha Lima, do prefeito Bruno Cunha Lima e do senador Efraim Filho, cuja escolha será feita pelos critérios técnicos, mas só em 2026.