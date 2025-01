O presidente do União Brasil na Paraíba, senador Efraim Filho, comentou as declarações do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino (Republicanos), que se sentiu indignado com o governador João Azevêdo (PSB) em relação ao processo de escolha do sucessor nas eleições de 2026.

Conforme o senador, a cizânia na base do governo já era algo previsto pela oposição e que a base governista vem mostrando sinais de vulnerabilidade e fratura, uma vez que será difícil colocar todos dentro de um mesmo espaço, onde todos querem a cabeça de chapa. Efraim enfatizou que a oposição está aberta, de mãos estendidas e com espaço para dialogar com Galdino.

“Adriano sabe que aqui ele é reconhecido, valorizado e não tenho dúvidas de que a oposição junto com o Republicanos tende a construir uma chapa muito forte capaz de vencer as eleições em 2026”, garantiu.

Efraim acredita que se Adriano Galdino for para a oposição e se o nome do deputado for o melhor, será ele o candidato. “Se entender que tem outros nomes, o próprio Adriano disse que está disposto a conversar. Eu acredito que com o diálogo, nós vamos sim, saber encontrar a melhor solução, o melhor caminho e será o caminho da vitória em 2026”, avaliou.

Ele disse ainda que as conversas da oposição com Adriano Galdino vão se intensificar a partir de agora e que até outubro será o prazo máximo para se ter uma definição de todo o processo eleitoral.