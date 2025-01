Muito embora sendo um dos candidatos ao governo da Paraíba em 2026, o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB) disse que a oposição está com o espaço aberto para quem quiser vir fortalecer o movimento, se referindo ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino (Republicanos), que procura espaço para disputar o cargo em 2026.

Segundo Pedro, existe um campo das oposições muito unido nesse sentido, reunindo vários partidos e que eles querem é somar.

Ele enfatizou ainda que a sua prioridade não é ser o candidato a todo custo, apesar de ter tido um bom desempenho nas eleições de 2022 quando enfrentou João Azevêdo (PSB), mas isso não quer dizer que o candidato tem que ser ele.

“Eu quero contribuir com o coletivo, com o grupo e todos que queiram colocar o seu nome à disposição, são bem-vindos para participar dessa construção coletiva”, ressaltou.

Pedro advertiu ainda que não faz parte do seu projeto disputar uma vaga na Câmara Federal e admite que se for para contribuir, quer disputar o governo para cumprir o seu papel político no âmbito do Executivo.