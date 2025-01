Em entrevista à Rádio Caturité FM, o ex-vereador Napoleão Maracajá fez uma análise detalhada do seu desempenho nas últimas eleições e comentou sobre as dificuldades enfrentadas no processo político. Napoleão destacou que a falta de tempo e estrutura para articulação em Campina Grande, somada às demandas judiciais resolvidas, comprometeram a estratégia de campanha.

“Quando você não obtém sucesso, avaliar tudo é a primeira medida recomendada. Por que eu fiquei na federação? Estávamos num processo extremamente exaustivo de uma demanda judicial que comprometeu muita energia e, enquanto isso, os partidos aqui em Campina Grande já estavam se organizando. Lá em João Pessoa, estávamos numa luta e, ao final do processo, quando chegamos, as definições já foram feitas”, afirmou.

Napoleão explicou que, por estar na oposição e não compor a base do atual prefeito, as opções de filiação partidária podem ser limitadas. Ele teve a oportunidade de dialogar com o PSB, mas não houve espaço para sua candidatura dentro do partido.

“A informação que eu obtive era de que os vereadores que estavam lá não permitiam a entrada de outro vereador com mandato, e eu não insisti nisso. Sabíamos do risco que corríamos na federação, mas decidimos disputar, pois não o faríamos ser politicamente ruim”, disse.

O sindicalista ainda avaliou a atuação da federação nas urnas e admitiu que houve fragilidades na composição da chapa. Segundo ele, a baixa votação de alguns candidatos inviabilizou a conquista de mais uma vaga.

“Nós tivemos uma votação expressiva, mas com a média de votos dos demais candidatos, não alcançamos o número necessário para eleger dois representantes. Agora, precisamos avaliar. É cedo para falar em novas disputas, mas o erro de concorrer numa federação que só tem chance de fazer um nunca mais será repetido”, concluiu.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline