O ex-vereador Napoleão Maracajá (PT), que não conseguiu se reeleger nas eleições de 2024, em Campina Grande, fez um balanço de seu mandato em entrevista à Rádio Caturité FM. Ele destacou que conseguiu cumprir as expectativas da população, com foco na fiscalização e proximidade com os cidadãos.

Napoleão enfatizou a criação de um canal direto via WhatsApp, que permitiu atender demandas tanto da zona urbana quanto rural, além de apresentar projetos relevantes, muitos deles transformados em leis.

O ex-parlamentar ressaltou que sempre buscou um mandato com responsabilidade e equilíbrio, apoiando propostas do Executivo que beneficiassem a população e votando contra as que considerava prejudiciais.

Para ele, esse é o verdadeiro papel de um vereador: agir com compromisso e sem fazer oposição apenas por conveniência.

Napoleão também chamou a atenção para a desconexão entre o Legislativo e os cidadãos, um problema que, segundo ele, se reflete em câmaras municipais, assembleias legislativas e até no Congresso Nacional.

Para o ex-vereador, superar essa barreira requer mudanças tanto na postura institucional das câmaras quanto na conscientização cidadã, com vistas a aproximar o Parlamento do cotidiano das pessoas.

Veja a entrevista completa:

*Vídeo ParaibaOnline