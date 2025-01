O vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra (PSB), ao tomar posse do cargo pelo segunda vez, nessa quarta-feira, 1º de janeiro, ao lado do prefeito Cícero Lucena (PP), enfatizou o trabalho como gestor e parceiro do prefeito afirmando que nunca foi uma mera figura de vice, mas de um vice que atua e tem todos os respaldos de Cícero na administração.

“João Pessoa pode esperar muito trabalho, dedicação e na próxima sexta-feira, já estaremos entregando mais de cem ruas pavimentadas na cidade, que terá ainda mais escolas, creches. Vamos continuar na mesma pegada”, garantiu o vice em termos de ações da PMJP para os próximos quatro anos.

Leo Bezerra representou o prefeito na solenidade de posse dos vereadores na Câmara Municipal de João Pessoa e esteve atento à eleição da presidência da Casa, que reconduziu o vereador Dinho Dowsley como presidente do Poder Legislativo municipal.

Ele destacou que a Câmara de Vereadores foi quem lhe deu a régua e o compasso para exercer a carreira pública que o levou a vice-prefeito de João Pessoa e também por muitas vezes prefeito, sob a responsabilidade que o prefeito Cícero Lucena sempre o concedeu e que por isso não poderia deixar de agradecer ao prefeito pela confiança, presteza, zelo e sobretudo pela parceria.

“As minhas considerações são de um cara que ama essa terra e me sinto mais uma vez, na responsabilidade e ao lado do prefeito Cícero estar à frente da Prefeitura Municipal de João Pessoa, mas com muita humildade e respeito a cada vereador e vereadora. Eu sei o que nós temos que fazer, eu sei o que a população espera e esse mandato vai demonstrar isso, como tem demonstrado em prol da população de João Pessoa”, destacou.

Leo Bezerra ratificou ainda que o momento da posse é de muito orgulho e que o renova para mais desafios que estão por vir. “Pela segunda vez, recebo essa responsabilidade ao lado do prefeito Cícero Lucena de conduzir João Pessoa, tarefa que me enche de orgulho por ser a cidade que eu amo, onde nasci e construí a minha história. Essa não é mais uma conquista pessoal, pelo contrário, é um compromisso coletivo de fazer a capital de todos paraibanos cada vez melhor”, assegurou.