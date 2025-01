O prefeito Cícero Lucena e o vice Leo Bezerra foram empossados, nesta quarta-feira (1º), para novo mandato à frente da Prefeitura de João Pessoa, que vai até dezembro de 2028. Durante cerimônia no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em Tambauzinho, com a presença do governador João Azevêdo, dos deputados federais Hugo Motta e Mersinho Lucena, além dos 29 vereadores empossados momentos antes, o gestor da Capital falou em “dar continuidade a uma gestão eficiente”, contando, mais uma vez, com a parceria do Governo do Estado e da Câmara Municipal, além de cumprir compromissos assumidos em campanha com lideranças, partidos e o povo pessoense.

Cícero Lucena iniciou o discurso celebrando os avanços alcançados em seu primeiro mandato – de 2021 até 2024. Falando em retrospectiva, ele destacou obras de infraestrutura, mobilidade urbana, proteção da orla, programas de desenvolvimento social, geração de emprego e renda, inclusão de crianças autistas, recuperação de equipamentos de saúde, reconstrução de escolas, construção de novas habitações com maior infraestrutura, entrega de novos hospitais como o Hospital Dia e Hospital do Câncer, o avanço na causa animal, realização de eventos esportivos e culturais para fortalecer a economia, entre outras medidas, como ampliação de serviços e informatização da gestão para melhorar o atendimento ao cidadão.

Esse conjunto de ações, segundo o gestor, colaborou para fazer a capital paraibana de um cenário de pouca projeção para figurar entre as mais importantes do Brasil no tocante ao turismo e a qualidade de vida, apresentando ainda um crescimento do seu Produto Interno Bruto (PIB) de 7,7%, citando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O gestor também agradeceu a parceria com o Governo do Estado e o bom relacionamento com a Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), cruciais para viabilizar políticas públicas e projetos com a celeridade que a população merece.

Projetando o novo mandato, que teve início neste 1º de janeiro, o prefeito citou, entre várias medidas, entregar obras já em curso, como quatro corredores viários e cinco terminais de integração, o Hospital da Mulher, mais um hospital veterinário, calçar todas as ruas da cidade e adiantou que, num prazo de 90 dias, estará autorizando a substituição de toda a iluminação pública por lâmpadas de LED.

“Nós temos o compromisso daquilo que assumimos durante a campanha realizar para fazer com que João Pessoa possa crescer como ela está crescendo, destacada a nível nacional, crescendo em todos os setores. Nós temos uma responsabilidade com o futuro dessa cidade. Daí essa disposição de continuar trabalhando cada vez mais, aproveitar o entrosamento da equipe, fazer com que as ações cheguem o mais rápido possível. Não vamos esperar novos prazos, por exemplo, sexta-feira vamos entregar 100 novas ruas, demonstrando que era importante essa continuidade, que o eleitor compreendeu isso e que nós vamos continuar trabalhando com essa mesma felicidade de estar fazendo bem, com toda a nossa equipe, com a nova Câmara e com o Governo do Estado”, afirmou o prefeito, que recebeu faixa para recondução ao cargo das mãos da primeira-dama Lauremília Lucena e crianças alunas da Rede Municipal de Ensino.

Leo Bezerra, primeiro vice-prefeito reeleito da história de João Pessoa, tomou posse no cargo falando em ritmo forte de trabalho, já a partir desta quinta-feira (2), para cumprir compromissos de campanha e acelerar a entrega de obras. Ele também exaltou o bom momento político e administrativo que a cidade vive, reconhecido pela população, que escolheu a continuidade da atual gestão, que tem parcerias com Governo do Estado, Governo Federal e Câmara Municipal.

“Isso é o que nos ajuda a construir a cidade de João Pessoa. Uma alegria muito grande tomar posse hoje, no nosso segundo mandato, sabendo que nós temos muita coisa ainda para fazer. Temos muita reforma de escola, creche, asfalto, calçamento, várias ações. E é para isso que nós estamos aqui, renovar o compromisso com a população”, afirmou o vice-prefeito.

Parceria administrativa

O governador João Azevêdo afirmou que a parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de João Pessoa ocorre em forma de gestão, de um modelo de administração com foco na resolução dos problemas da cidade, citando o resgate do Centro Histórico, eventos culturais, além das obras para construção de quatro viadutos na Capital. Em 2025, segundo o chefe do Executivo Estadual, o objetivo é dar continuidade a esse projeto que vem dando certo.

“É óbvio que depois de uma aliança administrativa de tanto êxito, a aliança política vai ser produzida de forma muito natural. Não se trata apenas de obras, mas para que a Paraíba não retroceda um único milímetro nesse ritmo tão forte de desenvolvimento que, graças a Deus, nós conseguimos implementar através de uma união de força muito grande. Força política, a força da iniciativa privada, a condição de ter construído um ambiente de negócio que atrai cada dia mais novas empresas, novas indústrias para cá, com o turismo fortalecido, tudo isso”, afirmou o governador.

Mais investimentos

Já o deputado federal Hugo Motta adiantou que, da bancada federal, João Pessoa deve receber novos investimentos. “Momento importante, João Pessoa no rumo certo, agora um segundo mandato iniciando, na certeza de que mais investimentos chegarão, de que João Pessoa seguirá crescendo, desenvolvendo essa grande aliança que todos nós temos, os nossos partidos, com a gestão do prefeito Cícero e do vice-prefeito Leo, sempre buscando o melhor para a nossa Capital”, afirmou o deputado.

Ampla maioria na Câmara

O prefeito Cícero Lucena vai ter uma base de apoio importante para votar projetos em favor da população, com celeridade, segundo destacou o presidente da Câmara Municipal, vereador Dinho Dowsley – reeleito nesta quarta-feira (1º), em eleição da Mesa Diretora.

“Eu obtive, inclusive, 24 votos dos 29 parlamentares nessa nova eleição para mais um biênio. E eu não tenho dúvida que o que deu certo, está dando certo, não se mexe. Eu acho que a Câmara é um elo importante com o Executivo para que a gente dê as condições para o Executivo cuidar mais da cidade – terminar de calçar as ruas, dando toda a infraestrutura e dando todas as condições dos projetos serem votados e apreciados na Casa”, ressaltou.

Fé e esperança

Antes da solenidade de posse, o prefeito Cícero Lucena participou junto à família e amigos de uma missa em Ação de Graças, na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Manoel Delson. Foi um momento de agradecimento pela vida, com o pedido de forças para realizar as melhorias que a cidade precisa e as ações para dar maior qualidade de vida à população.