O vereador Dinho Dowsley (PSD) foi reeleito presidente da Câmara Municipal de João Pessoa por 24x 5 votos, mesmo enfrentando uma ação judicial do PDT contra a sua postulação pela terceira vez no comando do Poder Legislativo. Diante de mais uma vitória e ainda sendo um dos mais votados, Dinho anunciou que este é seu último mandato de vereador.

Em seu discurso, o vereador traçou sua trajetória política e os desafios enfrentados ao longo do seu último mandato, relembrando votações anteriores à presidência da Casa, e que esta seria a sua 11ª participação nesse processo tanto como eleitor e como candidato ao cargo de presidente.

Dinho lembrou que no seu primeiro mandato foi quem fez o voto de desempate entre os candidatos Nadja Palitot e Professor Paiva a presidente da Câmara de João Pessoa, à época a Câmara tinha apenas 21 vereadores. Ele virou o jogo contra a então vereadora Nadja Palitot.

“A vida nos ensina e eu tive a honra de ter o voto de Nadja Palitot na primeira eleição de presidente. A política nos ensina, a roda gira, o mundo nos ensina. As dificuldades nos ensinam, mas eu quero dizer a João Almeida, que terá o meu respeito, amizade, reciprocidade, bem como todos os 28 vereadores desta Casa”, destacou.

Por fim, disse que se despedia com esse mandato da Câmara Municipal de João Pessoa. “Eu não sei qual vai ser a minha opção política daqui a alguns anos, mas quero dizer que vou me despedir dessa Casa, honrado e de cabeça erguida”, disse acrescentando que vai deixar como um dos legados de sua gestão, o novo prédio do Poder Legislativo, que está sendo construído no centro da cidade para manter vivo o centro histórico de João Pessoa.