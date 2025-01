O prefeito Cícero Lucena (PP), que tomou posse do cargo para um segundo mandato nessa quarta-feira, 1º de janeiro, enfatizou a responsabilidade que terá com o futuro da capital paraibana. Durante seu discurso de posse, o gestor fez uma longa prestação de contas e entre as próximas ações, quer deixar João Pessoa 100% pavimentada.

Ele disse que assumiu, durante a campanha eleitoral, a realização com o crescimento de João Pessoa, que vem se desenvolvendo e sendo destacada em nível nacional e em todos os setores. “Nós temos uma responsabilidade com o futuro dessa cidade, daí essa disposição de continuar trabalhando cada vez mais, aproveitar o entrosamento de parte da equipe e fazer com que as ações cheguem o mais rápido possível às pessoas”, enfatizou.

Cícero ressaltou ainda que o eleitor compreendeu que era importante a continuidade de sua administração e que vai continuar trabalhando com o mesmo empenho e felicidade de que sabe que está fazendo o bem com todos os seus auxiliares e com a Câmara Municipal, conduzida pelo presidente vereador Dinho (PSD), que o ajudou muito na gestão passada.

“Vamos fazer com que João Pessoa tenha o olhar de uma gestão pública e que entenda que por ser gestão pública tem que ter a obrigação e o dever de fazer cada vez mais e melhor”, avaliou.

Para tanto, o prefeito destacou ainda que vai reestruturar a Prefeitura porque entende que João Pessoa está num crescimento célere e algumas secretarias serão desmembradas, outras ampliadas nas suas atribuições e melhor estruturadas com mais pessoal trabalhando. “Nós só temos que avançar e vamos avançar, fé e vontade não me faltam”, completou.