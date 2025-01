O vereador João Almeida (PDT) fez um desabafo sobre o processo de eleição da Mesa Diretora da Câmara de João Pessoa. Ele foi o candidato adversário do presidente Dinho Dowsley (PSD), que foi reconduzido ao cargo, após a posse dos parlamentares nesta quarta-feira (01).

Almeida se disse resignado com a perda na disputa, mas registrou o seu protesto sobre a falta de alternância na presidência da Casa de Napoleão Laureano, que, para ele, não é salutar e nem democrático. Além de perder a eleição por 24 x 5 votos, João Almeida descobriu a traição do colega vereador Edmilson Soares (PSB), que acabou votando em Dinho, cuja atitude teria deixado-o mais chateado.

“Perder não é feio. Feio é não discutir, não participar e eu estou muito feliz. Agora perder nos dias de hoje é absolutamente relativo”, argumentou rechaçando ainda a ideia de judicializar o processo, como fez o seu partido PDT, ao impetrar uma ação para impedir a candidatura do atual presidente e não conseguiu.

Para ele, isso não deveria ser discutido no âmbito da Justiça e que a alternância de poder era para fazer parte da essência de cada político e que Dinho deveria ter tido esse discernimento de que a alternância é sadia para a sociedade.

“Se eu estivesse em uma segunda eleição, eu não queria a terceira. A alternância é interessante. Tanto é que já fui candidato a prefeito, mesmo sabendo que era muito difícil contra Cícero Lucena, mas estou aqui de volta. A vida passa. Isso aqui é cíclico e a gente tem que ter humildade, sabedoria, quatro anos passa muito rápido”, destacou.

Contudo, desejou ao vereador Dinho, que ele faça uma boa gestão e uma Câmara melhorada, mas disse que vai lutar para abrir a discussão da função básica do legislador na Paraíba.

“Se está errado, por que tem que permanecer errado? Se nós políticos temos pouco crédito com a população, por que permanecer no mesmo modelo? Por que tanta grana para pagar apenas salários, enquanto que tem muitas instituições que precisam minimamente de um apoio do Parlamento? O fato é que somos uma instituição falida e precisamos mudar”, avaliou.