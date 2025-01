A Câmara Municipal e a Prefeitura de Campina Grande realizam, na noite desta quarta-feira, 1º de janeiro, a solenidade de posse de Bruno Cunha Lima (União Brasil) para o seu segundo mandato à frente do Executivo Municipal.

Reeleito prefeito da Rainha da Borborema em outubro de 2024, no segundo turno das eleições, Bruno assume o cargo para o seu segundo mandato ao lado do vice-prefeito eleito, Alcindor Villarim (Podemos).

O evento ocorre logo após a posse dos 23 novos vereadores de Campina Grande e a eleição da Mesa Diretora da Casa de Félix Araújo.

A cerimônia de posse do prefeito e do vice-prefeito, que é aberta ao público, ocorre no Teatro Municipal Severino Cabral, contando também com a presença de autoridades políticas.

Bruno e Alcindor comandarão a Prefeitura de Campina Grande até 31 de dezembro de 2028.

Confira ao vivo a cerimônia: