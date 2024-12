Presidente da Câmara propagou o que João Azevedo desmentiu categoricamente

Desde o período das convenções partidárias (agosto último), o (ainda) presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, vereador Marinaldo Cardoso (Republicanos), justificou para ex-aliados, e colegas de Legislativo, a sua aceitação ao convite para ser candidato a vice-prefeito, ao lado do médico Jhony Bezerra (PSB), com o argumento de que João Azevedo havia lhe assegurado – expressamente – uma vaga em seu secretariado, a partir de janeiro de 2025, na eventualidade de o edil não lograr êxito no pleito que ocorreria semanas depois.

“Não tratei, de minha parte, absolutamente nada com relação a isso. Não houve nenhum convite de minha parte”, afirmou de forma enfática João Azevedo (PSB).

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

