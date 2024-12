O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), falou nesta terça-feira, 17, sobre a recente decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que teria determinado multa à Prefeitura caso não diminua o número de contratados, ampliando os servidores efetivos. Bruno classificou a veiculação de algumas notícias sobre o tema como “narrativas fora de contexto” e esclareceu que a decisão não impôs penalidade financeira.

“A notícia que foi veiculada não é verdadeira. Primeiro, eu acho que esse é um ponto que precisa ser resgatado aí, mais uma vez. Infelizmente, a gente às vezes vive num contexto em que uma notícia, um texto sem contexto serve de pretexto para tentar criar uma narrativa”, afirmou o prefeito, destacando que o entendimento do TCE é válido para todos os municípios da Paraíba.

Bruno ressaltou que Campina Grande já vem tomando medidas para ampliar o quadro de servidores efetivos e reduzir o número de contratados, alinhando-se às diretrizes do Tribunal. “Temos aí milhares de nomeações de servidores efetivos. A gente praticamente triplicou o tamanho da Guarda Civil Municipal e, óbvio, essas decisões buscam qualificar o serviço público. O entendimento da primeira câmara foi de que o município está fazendo isso gradativamente”, explicou.

O prefeito ainda atribuiu a informação sobre a multa a um erro formal no texto do acórdão e afirmou que espera a retificação do documento. “Por um erro formal, na hora de publicar o acórdão, mencionaram uma eventual multa sem fundamento. Eu acredito que logo haverá a republicação com a devida correção, para que a verdade prevaleça. Não é possível, em pleno século XXI, ainda ter tanta gente querendo criar narrativa com um texto fora de contexto”, concluiu.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline