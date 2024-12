Durante a solenidade de diplomação dos eleitos, realizada nesta terça-feira (17), o prefeito reeleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), falou sobre as Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes) movidas pela oposição contra sua candidatura. Bruno classificou as iniciativas como “direito de espernear” e destacou a importância de respeitar a vontade soberana das urnas.

“Faz parte do processo. Nós estamos dentro de um país que ainda é um Estado Democrático de Direito e, naturalmente, o processo eleitoral tem o seu resultado proclamado no dia da eleição. Algumas pessoas comemoram, outras se entristecem. (…) Agora temos também o que a gente chama no direito que é o direito de espernear e não se conformar com o resultado das urnas mais uma vez”, declarou o prefeito.

Bruno também ressaltou que as críticas feitas durante a campanha por seus adversários refletiam, segundo ele, um descontentamento que se estende à escolha dos eleitores. “Algumas pessoas não se conformam com o fato de que perderam as eleições, foram rejeitadas pela população. A população não os escolheu, a população não aceitou o modelo que eles representavam (…). Então eu vejo muito disso, dessas tentativas de ingressar com ações, como uma tentativa de chamar a atenção ou reagir à decisão das pessoas”, afirmou.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline