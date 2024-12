Bruno Cunha Lima destaca responsabilidade e continuidade do trabalho após diplomação

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, ressaltou sua gratidão e compromisso após ser diplomado pela Justiça Eleitoral, garantindo mais quatro anos à frente da gestão municipal. Segundo ele, o momento é de “grande responsabilidade” para intensificar o desenvolvimento da cidade.

Bruno destacou o foco em áreas prioritárias como saúde, geração de empregos e novos projetos para a população, além de ajustes na administração para manter a eficiência. Sobre a relação com a Câmara Municipal, o prefeito afirmou buscar “diálogo e harmonia” entre os poderes.

Quanto à recente polêmica sobre uma suposta multa aplicada pelo TCE, Bruno esclareceu que houve um erro formal no acórdão e que a gestão está comprometida com a ampliação de servidores efetivos por meio de concursos públicos. “Seguimos com responsabilidade, fé em Deus e compromisso com Campina Grande”, concluiu.

*ParaibaOnline