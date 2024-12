Bruno Cunha Lima é diplomado como prefeito reeleito de Campina Grande e destaca compromisso com a cidade

O processo eleitoral de 2024 em Campina Grande chegou ao fim, nesta terça-feira, 17, com a diplomação dos eleitos, realizada no auditório do Centro de Convenções Raymundo Asfora. A solenidade, marcada por momentos de muita emoção, foi presidida pelo juiz da 16ª Zona Eleitoral, Cláudio Pinto Lopes.

Na ocasião, foram diplomados o prefeito reeleito Bruno Cunha Lima Branco, o vice-prefeito Alcindor Vilarim Filho; além dos 23 vereadores e 27 suplentes. A solenidade seguiu as diretrizes da Lei nº 9.505/1997, que determina que a diplomação seja realizada pelas Zonas Eleitorais.

A mesa de autoridades foi composta, ainda, pela presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargadora Agamenilde Dias; desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, Onaldo Queiroga; juiz Cláudio Pinto Lopes; deputado Tovar Correia Lima (representando a Assembleia Legislativa da Paraíba); Otacílio Machado (representante do Ministério Público); presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Marinaldo Cardoso; e pelo presidente da subseção da OAB, Alberto Jorge.

A presidente do TRE, desembargadora Agamenilde Dias, entregou o diploma ao vice-prefeito eleito, Alcindor Vilarim Filho. Já o juiz Cláudio Pinto Lopes entregou o diploma de prefeito reeleito a Bruno Cunha Lima, que estava acompanhado de sua mãe, Anneliese Cunha Lima; da primeira-dama, Juliana Figueiredo Cunha Lima; e do filho Bernardo.

Os vereadores diplomados foram: Olímpio Oliveira, Rostand Paraíba, Frank, Pastor Luciano Breno, Pimentel Filho, Anderson Pila, Tertuliano Maracajá, Valéria Assunção, Ana Cardoso, Saulo Noronha, Sargento Wellington Cobra, Pamela Vital, Valéria Aragão, Márcio da Eletropolo, Fabiana Gomes, Alexandre do Sindicato, Jô Oliveira, Severino da Prestação, Saulo Gernamo, Dinho Papaléguas, Rafafá, Ivonete e Carol Gomes.

Antes da entrega dos diplomas, o juiz Cláudio Pinto Lopes e a presidente do TRE, Agamenilde Dias, fizeram pronunciamentos ressaltando a importância histórica do ato e parabenizando os eleitos, bem como todos os cidadãos que participaram do processo democrático. A vereadora Jô Oliveira também discursou em nome dos vereadores eleitos e reeleitos, enfatizando a responsabilidade de representar a população de Campina Grande na Câmara Municipal, a partir de 2025.

Por fim, o prefeito Bruno Cunha Lima se pronunciou, em nome de todos os diplomados. Em seu discurso, destacou que a diplomação simboliza o compromisso com a fé em Deus e o trabalho árduo em prol do desenvolvimento da cidade. Com visível emoção, Bruno agradeceu à população campinense e a lideranças políticas que o apoiaram, como os senadores Efraim Morais e Veneziano Vital do Rêgo; além do ex-prefeito e deputado federal Romero Rodrigues, entre outros.

O prefeito também fez questão de expressar sua gratidão à sua família, afirmando que ela sempre foi a base sólida de sua trajetória política. Emocionado, Bruno lembrou, com carinho, de duas ausências significativas e saudosas: o avô, senador Ivandro Cunha Lima; e o procurador de Justiça, Alcindor Vilarim, pai do vice-prefeito eleito.

Em tom de gratidão e responsabilidade, Bruno reforçou que, junto com sua equipe, se empenhará ao máximo para transformar Campina Grande em uma cidade ainda mais desenvolvida.

Durante seu discurso, como também em entrevista coletiva, destacou o avanço de obras e ações em áreas importantes, como infraestrutura, turismo, saúde e educação.